Takla atan otomobil ters döndü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Takla atan otomobil ters döndü

Takla atan otomobil ters döndü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman Gaziantep Karayolu üzerinde takla atan otomobil ters döndü.

GAZİANTEP (İHA) - Adıyaman Gaziantep Karayolu üzerinde takla atan otomobil ters döndü.

Kaza, Adıyaman Gaziantep Karayolu Tetirli köyü mevkiinde meydana geldi. Yaşar A. yönetimindeki 64 BC 661 plakalı Toyota marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak ters döndü.

Kazada sürücü otomobilden hafif yaralı olarak çıkartıldı. Olay yerine gelen saflık ekipleri sürücüye ayakta müdahale etti.

Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

Takla atan otomobil ters döndü

Göreve giden itfaiye aracı devrildi, 4 personel hayatını kaybetti

Göreve giden itfaiye aracı devrildi, 4 personel hayatını kaybetti

 Kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu! Feci kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu! Feci kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

 Uşak'ta feci kaza: Araç ikiye bölündü, yola savrulan sürücü hayatını kaybetti

Uşak'ta feci kaza: Araç ikiye bölündü, yola savrulan sürücü hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title