Takla atan otomobil ters devrildi: 1'i çocuk, 3 kişi yaralandı
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Takla atan otomobil ters devrildi: 1'i çocuk, 3 kişi yaralandı

Kırıkkale'de kontrolden çıkan bir otomobilin takla atarak ters devrilmesi sonucu 1'i çocuk, 3 kişi yaralandı.

05.01.2020 10:37 | Son Güncelleme: 05.01.2020 10:42
Takla atan otomobil ters devrildi: 1'i çocuk, 3 kişi yaralandı

'de kontrolden çıkan bir otomobilin takla atarak ters devrilmesi sonucu 1'i çocuk, 3 kişi yaralandı.


Kaza, Kırıkkale-Ankara karayolunun 7. kilometresi Virajlar mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osman Bartu idaresindeki 38 ACC 561 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce bariyerlere çarpıp, ardından takla atarak ters devrildi. Olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Bartu ile yolculardan M.Y. (26) ve B.Y. (5) sağlık görevlilerince Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA
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