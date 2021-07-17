Takla atan otomobil sürücüsü kazayı sıyrıklarla atlattı
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Takla atan otomobil sürücüsü kazayı sıyrıklarla atlattı

Takla atan otomobil sürücüsü kazayı sıyrıklarla atlattı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Uşak'ta kontrolünü kaybederek takla atan otomobilin sürücüsü, hafif yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Uşak'ta kontrolünü kaybederek takla atan otomobilin sürücüsü, hafif yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza, Uşak Merkez'de İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre M.G., kontrolündeki 64 KC 984 plakalı otomobilin kontrolünü kaybetti. Kontrolü kaybolan araç, takla atarak karşı şeride geçti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve trafik polisleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kafasından yaralanan sürücüyü Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırırken ekipler kazayla ilgili soruşturma başlattı. - UŞAK

Takla atan otomobil sürücüsü kazayı sıyrıklarla atlattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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