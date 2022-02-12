Takla atan otomobil refüje devrildi: 2 yaralı - Haberler
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Takla atan otomobil refüje devrildi: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Takla atan otomobil refüje devrildi: 2 yaralı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada 2 kişi yaralandı.

SUNGURLU, ÇORUM (İHA) - Çorum'un Sungurlu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Sungurlu-Kırıkkale karayolu Bahşılı Köyü Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara'dan Sungurlu istikametine seyir halinde olan Arif O. yönetimindeki 19 TL 893 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak refüje devrildi. Kazada sürücü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan Fadime O. yaralandı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM

Takla atan otomobil refüje devrildi: 2 yaralı

Takla atan otomobil refüje devrildi: 2 yaralı

Takla atan otomobil refüje devrildi: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Otomobil, Sungurlu, Ankara, Çorum, 3. Sayfa, Haberler

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