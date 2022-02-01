Takla atan otomobil, refüjde ters döndü: 2 yaralı - Haberler
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Takla atan otomobil, refüjde ters döndü: 2 yaralı

Demirören Haber Ajansı, Yavuz Yılmaz - Güncel
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Takla atan otomobil, refüjde ters döndü: 2 yaralı

BURSA'da, kontrolden çıkarak takla atıp, refüjde ters dönen otomobildeki sürücü Eyüp Eren (21) ile Samet Tüter (20) yaralandı.

EYÜP, İSTANBUL (DHA) - BURSA'da, kontrolden çıkarak takla atıp, refüjde ters dönen otomobildeki sürücü Eyüp Eren (21) ile Samet Tüter (20) yaralandı.

Kaza, İnegöl ilçesindeki Ahmet Türkel çevre yolunda meydana geldi. Eyüp Eren yönetimindeki 35 APS 175 plakalı otomobil, virajda kontrolden çıkarak, takla attı. Refüjde ters dönen otomobildeki sürücü Eyüp Eren ve Samet Tüter yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından 2 yaralı, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.


Takla atan otomobil, refüjde ters döndü: 2 yaralı

Takla atan otomobil, refüjde ters döndü: 2 yaralı

Takla atan otomobil, refüjde ters döndü: 2 yaralı

Takla atan otomobil, refüjde ters döndü: 2 yaralı

Takla atan otomobil, refüjde ters döndü: 2 yaralı

Takla atan otomobil, refüjde ters döndü: 2 yaralı

Takla atan otomobil, refüjde ters döndü: 2 yaralı

Takla atan otomobil, refüjde ters döndü: 2 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Güncel

Otomobil, İnegöl, Eyüp, Güncel, Haber

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