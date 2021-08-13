Takla atan otomobil mısır tarlasına devrildi: 4 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Takla atan otomobil mısır tarlasına devrildi: 4 yaralı

Takla atan otomobil mısır tarlasına devrildi: 4 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkan otomobil taklalar atarak mısır tarlasına uçtu.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkan otomobil taklalar atarak mısır tarlasına uçtu. Meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Akyazı ilçesi Vakıf Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, plakası henüz öğrenilemeyen Vedat M. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıktı. Taklalar atan otomobil mısır tarlasında devrilirken kazada, sürücü Vedat M., Tayfun İ., Kaan T. ve Ümit M. yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları Akyazı İlçe Devlet Hastanesine kaldırdı. Meydana gelen kaza ile ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı. - SAKARYA

Takla atan otomobil mısır tarlasına devrildi: 4 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Şans yüzüne güldü! Husumetlisi tarafından vurulan adamı, cebindeki 1 euro kurtardı
Şans yüzüne güldü! Husumetlisi tarafından vurulan adamı, cebindeki 1 euro kurtardı
Kahvede karşılaştı, kurşun yağdırdı! Ölen de öldüren de 70 yaşında
Kahvede karşılaştı, kurşun yağdırdı! Ölen de öldüren de 70 yaşında
Sular çekilince tahribatın büyüklüğü görüldü! Ortalık resmen savaş alanı gibi
Sular çekilince tahribatın büyüklüğü görüldü! Ortalık resmen savaş alanı gibi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Ziya Selçuk Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Onur Akay Cem Yılmaz Murat Dalkılıç
Spor Caner Erkin Abdullah Avcı Alex Teixeira Busenaz Sürmeneli Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Takla atan otomobil mısır tarlasına devrildi: 4 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.8.2021 10:37:20. #1.15#

title