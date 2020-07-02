Takla atan otomobil metrelerce sürüklendi: 2 yaralı
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Takla atan otomobil metrelerce sürüklendi: 2 yaralı

Takla atan otomobil metrelerce sürüklendi: 2 yaralı Gaz kaçıran otomobilin etrafında beklediler Kırıkkale'de takla atan otomobilin metrelerce sürüklenmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

02.07.2020 02:04 | Son Güncelleme: 02.07.2020 02:28

Takla atan otomobil metrelerce sürüklendi: 2 yaralı

Gaz kaçıran otomobilin etrafında beklediler

KIRIKKALE - Kırıkkale'de takla atan otomobilin metrelerce sürüklenmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Vatandaşlar ise gaz kaçıran otomobilin etrafında meraklı bakışlarla bekleyişini sürdürdü.

Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale-Kayseri kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Baki Can E. idaresindeki 71 DV 996 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu metrelerce takla attı. Su kanalına devrilen otomobilin sürücüsü Baki E. ile yolcu olarak bulunan Abdullah Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Gaz kaçıran otomobilin etrafında beklediler

Kazada hurdaya dönen LPG'li otomobilin gaz kaçırdığı ihbarı üzerine olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri de otomobilde tedbir aldı. Tehlikenin farkında olmayan vatandaşlar ise gaz kaçıran otomobilin çevresinde meraklı bakışlarla bekleyişini sürdürdü. Yaralılar ambulanslarla Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralıların genel sağlık durumları iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Takla atan otomobil metrelerce sürüklendi: 2 yaralı

Kaynak: İHA

Manşet

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