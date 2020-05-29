Takla atan otomobil karşı şeride geçti: 1 ölü, 4 yaralı MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, takla atıp karşı şeride geçerek başka bir otomobil ile çarpıştı.

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, takla atıp karşı şeride geçerek başka bir otomobil ile çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Alaşehir- Sarıgöl yolu Üzümlü Mahallesi kavşağı yakınlarında meydana geldi. Sarıgöl'den Alaşehir yönüne giden Ahmet Aktan Oral (20) yönetimindeki 45 SA 8072 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atarak karşı şeride geçti. Bu sırada, Oral'ın otomobili A.İ.'nin kullandığı 45 LL 215 plakalı otomobil ile de çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobiller hurdaya dönerken, kazada Oral ve diğer otomobildeki 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, sağlık ekipleri de yaralılara müdahalede bulundu. Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan yaralılardan Ahmet Aktan Oral yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Diğer yaralıların tedavilerinin devam ettiği bildirildi.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA