TAKLA ATAN OTOMOBİL KANALA DÜŞTÜ 2 YARALI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TAKLA ATAN OTOMOBİL KANALA DÜŞTÜ 2 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

DÜZCE'de otomobilin takla atarak kanala düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

ANKARA (DHA) - DÜZCE'de otomobilin takla atarak kanala düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza saat 11.30 sıralarında D-100 yolu Selamlar Köyü mevkisinde meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan Turgay Taşkıran idaresindeki 34 ZUY 23 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Yaklaşık 10 metre sürüklenen otomobil yol kenarında bulunan çamur dolu kanala düştü. Kazada araç sürücüsü Turgay Taşkıran ve eşi Aysun Taşkıran yaralandı. Yaralılar çevrede bulunan vatandaşların yardımıyla otomobilin içinden çıkarılarak sağlık ekiplerince Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

TAKLA ATAN OTOMOBİL KANALA DÜŞTÜ 2 YARALI

TAKLA ATAN OTOMOBİL KANALA DÜŞTÜ 2 YARALI

TAKLA ATAN OTOMOBİL KANALA DÜŞTÜ 2 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Otomobil, Ankara, Kaza, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title