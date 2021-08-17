DÜZCE'DE OTOMOBİL TAKLA ATTI: 2 YARALI

DÜZCE'de kontrolden çıkan otomobil takla atarak su kanalına düştü.

DÜZCE'de kontrolden çıkan otomobil takla atarak su kanalına düştü. Otomobil içinde sıkışan 2 kişi yaralandı.

Kaza öğlen saatlerinde Kalıcı Konutlar Demetevler Mahallesi Düzce bulvarı üzerinde meydana geldi. Düzce şehir merkezi istikametine gitmekte olan Yasemin Kurtoğlu idaresinde ki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla atıp su kanalıne düştü. Kazada otomobil içinde bulunan sürücü Yasemin Kurtoğlu ve Elif Akbal araç içinde sıkışarak yaralandılar. Sıkışan iki kişi Düzce İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası kurtarılarak sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Düzce Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı