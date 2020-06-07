Takla atan otomobil hurdaya döndü, sürücü yaralandı
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Takla atan otomobil hurdaya döndü, sürücü yaralandı

İzmir'in Urla ilçesinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarken, hurdaya dönen araçtan çıkarılan sürücü tedavi altına alındı.

Takla atan otomobil hurdaya döndü, sürücü yaralandı
07.06.2020 11:55 | Son Güncelleme: 07.06.2020 11:58

İzmir'in Urla ilçesinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarken, hurdaya dönen araçtan çıkarılan sürücü tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Urla ilçesi İzmir-Çeşme karayolunun Nohutalan mevkisinde meydana geldi. Çeşme yönüne doğru seyir halinde olan 35 VK 858 plakalı otomobilin sürücüsü K.K., aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Hızla giden araç daha sonra takla atıp boş araziye uçtu. Hurdaya dönen araçta sıkışan sürücüyü gören vatandaşlar, hemen durumu 112 ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ambulansa alınan yaralı sürücü K.K., Urla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu bilgisine ulaşıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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