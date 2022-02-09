GÜMÜŞHANE (İHA) - Takla atan otomobil hurdaya döndü: İki gurbetçi kardeş kazdan sağ kurtuldu

KIRIKKALE - Kırıkkale'de memleketlerine giden iki gurbetçi kardeş, karla karışık yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda metrelerce takla atarak hurdaya dönen otomobilden sağ kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre, Fransa'da yaşayan Mehmet ve Sadi Şahin kardeşler, tatil için memleketleri Gümüşhane'ye giderken Kırıkkale'de kaza yaptı. Mehmet Şahin idaresindeki BA-728-TQ Fransa plakalı Citroën marka otomobil, Irmak köyü virajlar mevkiinde kontrolden çıkarak metrelerce takla attı. Karla karışık yağan yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda devrilen otomobildeki ağabey Mehmet ve kardeşi Sadi Şahin kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince, elinden yaralanan iki kardeş olay yerinde tedavisi yapıldı. Hurdaya dönen otomobil ise çekici vasıtasıyla otoparka kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.