Takla atan otomobil hurdaya döndü, emniyet kemeri takılı olan aile yara almadı
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Takla atan otomobil hurdaya döndü, emniyet kemeri takılı olan aile yara almadı

DENİZLİ'de, aynı aileden 2'si çocuk 4 kişinin içinde bulunduğu otomobil, kontrolden çıkarak takla attı.

Takla atan otomobil hurdaya döndü, emniyet kemeri takılı olan aile yara almadı
13.06.2020 19:20 | Son Güncelleme: 13.06.2020 19:24

DENİZLİ'de, aynı aileden 2'si çocuk 4 kişinin içinde bulunduğu otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Ağır hasar gören otomobildeki 4 kişi, emniyet kemerlerinin takılı olması nedeniyle kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında, Denizli- Antalya yolu Cankurtaran mevkiinde meydana geldi. Antalya'dan Denizli yönüne gelen Mehmet Demir (38) yönetimindeki 32 DG 348 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı. Emniyet kemerleri takılı olan sürücü Demir, eşi Şeyma (28), çocukları Demiralp (3) ve Mahinur Azra (7) kazadan yara almadan kurtuldu. Demir Ailesi, ters dönen otomobilin içinden kendi imkanlarıyla çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince kontrolleri yapılan çocukların üzerine battaniye örtüldü. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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