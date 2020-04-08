Takla atan otomobil elektrik direğini yerinden söktü: 2 ölü 2 yaralı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› 3. Sayfa ›› Takla atan otomobil elektrik direğini yerinden söktü: 2 ölü 2 yaralı - Haber
Başiskele, Kocaeli, 3. Sayfa

Takla atan otomobil elektrik direğini yerinden söktü: 2 ölü 2 yaralı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde taklalar atarak saplandığı elektrik direğinde hurdaya dönen otomobildeki 2 kişi ölürken 2 kişi ise yaralandı.

08.04.2020 09:09 | Son Güncelleme: 08.04.2020 09:10
Takla atan otomobil elektrik direğini yerinden söktü: 2 ölü 2 yaralı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde taklalar atarak saplandığı elektrik direğinde hurdaya dönen otomobildeki 2 kişi ölürken 2 kişi ise yaralandı. Olay yerine gelen cenaze yakınları sinir krizi geçirdi.

Kaza sabah 06.30 sıralarında Başiskele Yeniköy Kirazlı Bahçe Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 4 kişinin içinde olduğu 34 NH 6747 plakalı otomobil, Kirazlı Bahçe Caddesi üzerinden şehir merkezi istikametinde inerken kontrolden çıktı. Savrulmaya başlayan otomobil, taklalar atarak yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle yerinden sökülen beton direğe saplanarak hurdaya dönen araçtaki 4 kişi bulundukları yerde sıkıştı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta bulunan 2 yaralıyı, aracın tavanını keserek bulundukları yerden çıkardı. Araçta bulunan diğer iki kişinin ise sağlık ekiplerinin yaptıkları incelemede hayatını kaybettiği belirlendi. Üzerlerinden kimlik çıkmayan 4 kişiden yaralı olan 2 kişi, ambulanslarla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kazayı haber alarak olay yerine gelen cenaze yakınları ise yerde ceset torbalarını görünce sinir krizi geçirdi. Polis ekipleri ve çevredekilerin sakinleştirmeye çalıştığı şahıslar, daha sonra yaralıların durumunu öğrenmek için hastanelere gitti. Kimliği belirlenemeyen 2 kişinin cansız bedeni olay yeri incelemesinin ardından hastane morguna kaldırılırken kaza hakkında inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Koronavirüsün en temel belirtisi değişti: Artık 'yüksek ateş' değil Haber
Koronavirüsün en temel belirtisi değişti: Artık "yüksek ateş" değil
Dünya koronavirüsün esiriyken Asya'da yeni salgın patlak verdi: 254 ölü Haber
Dünya koronavirüsün esiriyken Asya'da yeni salgın patlak verdi: 254 ölü
Polise hakaret eden pandemi doktoru yarbay hakkında yeni gelişme Haber
Polise hakaret eden pandemi doktoru yarbay hakkında yeni gelişme
Ramazan'da camiler açık olacak mı? Diyanet Başkanı yanıtladı Haber
Ramazan'da camiler açık olacak mı? Diyanet Başkanı yanıtladı
Koronavirüsün yarasadan bulaştığı biliniyordu, Türk profesör başka bir hayvanı işaret etti Haber
Koronavirüsün yarasadan bulaştığı biliniyordu, Türk profesör başka bir hayvanı işaret etti
4 yaşındaki oğlunu öldüren kadının ifadesi kan dondurdu: 'Anne yapma' diye yalvardı Haber
4 yaşındaki oğlunu öldüren kadının ifadesi kan dondurdu: 'Anne yapma' diye yalvardı
Sağlık Bakanı Koca paylaştı! İşte il il koronavirüs yoğunluk haritası
Sağlık Bakanı Koca paylaştı! İşte il il koronavirüs yoğunluk haritası
Quarantine Pillow Challenge akımına uyan Şeyma Subaşı, pembe yastıkla yarı çıplak poz verdi
Quarantine Pillow Challenge akımına uyan Şeyma Subaşı, pembe yastıkla yarı çıplak poz verdi
MetroPOLL anketinde dikkat çeken sonuç: Sadece iki parti barajı geçebiliyor
MetroPOLL anketinde dikkat çeken sonuç: Sadece iki parti barajı geçebiliyor
Korona hastasının uyanır uyanmaz yazdığı not, doktorları ağlattı
Korona hastasının uyanır uyanmaz yazdığı not, doktorları ağlattı
Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Ücretsiz izne çıkarılan çalışanlar için maaş desteği başlatacağız
Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Ücretsiz izne çıkarılan çalışanlar için maaş desteği başlatacağız
Son Dakika: Koronavirüste son durum: Dünya genelinde ölü sayısı 80 bini, vaka sayısı ise 1 milyon 400 bini aştı
Son Dakika: Koronavirüste son durum: Dünya genelinde ölü sayısı 80 bini, vaka sayısı ise 1 milyon 400 bini aştı
Mert Hakan'a yurt içinden ve yurt dışından teklif yağıyor
Mert Hakan'a yurt içinden ve yurt dışından teklif yağıyor
Şehirler arası yolculuk yasaklandı, 60 TL'lik yol ücreti 800 TL oldu
Şehirler arası yolculuk yasaklandı, 60 TL'lik yol ücreti 800 TL oldu
Beşiktaş, yarışmada çıkan soruyla ezeli rakiplerine göndermede bulundu
Beşiktaş, yarışmada çıkan soruyla ezeli rakiplerine göndermede bulundu
3 arkadaşını öldürüp 'Namus meselesi' dedi, halüsinasyonlar gördüğü ortaya çıktı
3 arkadaşını öldürüp "Namus meselesi" dedi, halüsinasyonlar gördüğü ortaya çıktı
Koronavirüs salgını sonrası temassız ödemeler 3 kat arttı
Koronavirüs salgını sonrası temassız ödemeler 3 kat arttı
136 bin firmanın KOSGEB taksitleri 3 ay ertelendi
136 bin firmanın KOSGEB taksitleri 3 ay ertelendi
DSÖ'den koronavirüsle mücadele eden ülkelere kritik uyarı: Önlemler erken bırakılırsa başa döneriz
DSÖ'den koronavirüsle mücadele eden ülkelere kritik uyarı: Önlemler erken bırakılırsa başa döneriz
Miguel Trauco: Beşiktaş ile görüştüm ama anlaşamadık
Miguel Trauco: Beşiktaş ile görüştüm ama anlaşamadık
Galatasaray'ın talip olduğu Lucas Quarta'yı Real Madrid ve Valencia da istiyor
Galatasaray'ın talip olduğu Lucas Quarta'yı Real Madrid ve Valencia da istiyor
İstanbul Tabip Odası Üyesi Dr. Mehmet Ulusoy, koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti
İstanbul Tabip Odası Üyesi Dr. Mehmet Ulusoy, koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti
Bir ay boyunca tecavüze uğrayan ünlü şarkıcı Duffy, ilk kez olayın detaylarını anlattı
Bir ay boyunca tecavüze uğrayan ünlü şarkıcı Duffy, ilk kez olayın detaylarını anlattı
Ece Erken, kirayı isteyen ev sahibine isyan etti: Bana da bu ay kira gelmedi
Ece Erken, kirayı isteyen ev sahibine isyan etti: Bana da bu ay kira gelmedi
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: Bulgu vermeyen vakalar nedeniyle maske önermeye başladık
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: Bulgu vermeyen vakalar nedeniyle maske önermeye başladık
Otel işletmecisi, kız öğrencilerin odasını basıp adeta terör estirdi
Otel işletmecisi, kız öğrencilerin odasını basıp adeta terör estirdi
Model Didem Soydan, yarı çıplak halde verdiği pozla Instagram'a damga vurdu
Model Didem Soydan, yarı çıplak halde verdiği pozla Instagram'a damga vurdu
Bilim Kurulu üyesi, önümüzdeki 2-3 haftaya dikkat çekti: Kritik eşiğe gelirsek başarırız
Bilim Kurulu üyesi, önümüzdeki 2-3 haftaya dikkat çekti: Kritik eşiğe gelirsek başarırız
İki gün önce yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran yaşlı çift, evlerinde ölü bulundu
İki gün önce yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran yaşlı çift, evlerinde ölü bulundu
Son dakika: PKK, Diyarbakır'da odun toplamaya giden köylülere saldırdı
Son dakika: PKK, Diyarbakır'da odun toplamaya giden köylülere saldırdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Cahit Özkan Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Alparslan Türkeş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Simge Sağın Aleyna Tilki Cüneyt Özdemir
Spor Rüştü Reçber Lionel Messi Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Ateş Silah Polis Antalya
Şu an buradasınız: Takla atan otomobil elektrik direğini yerinden söktü: 2 ölü 2 yaralı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2020 10:11:11. #1.15#
title