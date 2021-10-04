Takla atan otomobil, aydınlatma direğine çarparak durabildi: 1 yaralı - Haberler
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Takla atan otomobil, aydınlatma direğine çarparak durabildi: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Takla atan otomobil, aydınlatma direğine çarparak durabildi: 1 yaralı

Antalya'nın Serik ilçesinde takla atıp aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralı olarak kurtuldu.

ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Serik ilçesinde takla atıp aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralı olarak kurtuldu.

Kaza, Kadriye Turizm Merkezi yolu Dikmen kavşağında saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Onurcan Uykun'un kullandığı 48 N 4846 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Otomobil, aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine 112 sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü Uykun, araçta sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Daha sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Serik Devlet hastanesine götürüldü. Kazada zarar gören elektrik panosu ile aydınlatma direği için ekipler çalışma başlattı. - ANTALYA

Takla atan otomobil, aydınlatma direğine çarparak durabildi: 1 yaralı

Takla atan otomobil, aydınlatma direğine çarparak durabildi: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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