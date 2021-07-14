Takla atan otomobil alev alev yanarak kül oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Takla atan otomobil alev alev yanarak kül oldu

Takla atan otomobil alev alev yanarak kül oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Uşak'ta yol kenarındaki şarampole çıkan araç takla attıktan sonra alev alev yandı.

Uşak'ta yol kenarındaki şarampole çıkan araç takla attıktan sonra alev alev yandı. Hurdaya dönen otomobil sürücüsü arabadan kendisini atarak yanmaktan son anda kurtuldu.

Kaza, Uşak-Kütahya karayolu üzerinde Beylerhan köyü kavşağında meydana geldi. İddialara göre, Abdullah Kurmen (52) 64 KV 213 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Şarampole çıkan araç önce takla attı, sonrasında da alev aldı. Alev alan araç sürücüsü Kurmen, kendisini son anda arabadan attı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yanan araç itfaiye ekiplerince söndürülürken kazada yaralanan araç sürücüsü sağlık ekiplerince Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazadan dolayı belli bir süre kapanan trafik normale dönerken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - UŞAK

Takla atan otomobil alev alev yanarak kül oldu
Takla atan otomobil alev alev yanarak kül oldu
Takla atan otomobil alev alev yanarak kül oldu
Takla atan otomobil alev alev yanarak kül oldu
Takla atan otomobil alev alev yanarak kül oldu
Takla atan otomobil alev alev yanarak kül oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Temizlik için suyu çekilen gölün içinden otomobil çıktı
Temizlik için suyu çekilen gölün içinden otomobil çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mustafa Varank İbrahim Aydemir Bekir Pakdemirli Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Şevval Sam İlyas Tetik Kaan Yıldırım Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Metin Oktay Şenol Güneş Sergen Yalçın Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Takla atan otomobil alev alev yanarak kül oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.7.2021 20:16:43. #1.16#

title