Takla atan motosikletin sürücüsü öldü

20.08.2019 13:09

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde motosikletin takla atması sonucu ağır yaralanan sürücü, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, İslahiye ilçesinde 12 gün önce meydana geldi. 47 yaşındaki Abdullah Yetim'in idaresindeki 27 RKH 89 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle takla attı. Kazada ağır yaralanan Yetim, ambulansla önce İslahiye Devlet Hastanesi'ne ardından da Gaziantep'teki özel bir hastaneye sevk edildi. Hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayan Yetim'in cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Otopsi işlemleri tamamlanan Yetim'in cenazesi yakınlarına teslim edildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA