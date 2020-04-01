Takla atan minibüs mobese kamerasında
Çanakkale'de kavşağa kontrolsüz giren bir minibüsün takla attığı görüntü mobese kameralarına yansıdı.
01.04.2020 16:00 | Son Güncelleme: 01.04.2020 16:00
Çanakkale'de kavşağa kontrolsüz giren bir minibüsün takla attığı görüntü mobese kameralarına yansıdı.
Kaza, Çanakkale- İzmir karayolu Barbaros Mahallesi Beldemiz kavşağında meydana geldi. İzmir istikametinden hızlıca kavşağa giren minibüs, takla atarak orta refüje savruldu. O anlar, Çanakkale İl emniyet Müdürlüğü mobese kameralarına yansıdı. Videonun sonunda emniyet yetkilileri 'Hız kurallarına uysalardı bu kazalar olmayabilirdi' mesajını verdi.
(Utku Yaşar Cüce/İHA)
Kaynak: İHA