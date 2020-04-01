Takla atan minibüs mobese kamerasında
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› 3. Sayfa ›› Takla atan minibüs mobese kamerasında - Haber
Çanakkale, İzmir, 3. Sayfa

Takla atan minibüs mobese kamerasında

Çanakkale'de kavşağa kontrolsüz giren bir minibüsün takla attığı görüntü mobese kameralarına yansıdı.

01.04.2020 15:54 | Son Güncelleme: 01.04.2020 15:54
Takla atan minibüs mobese kamerasında

Çanakkale'de kavşağa kontrolsüz giren bir minibüsün takla attığı görüntü mobese kameralarına yansıdı.

Kaza, Çanakkale- İzmir karayolu Barbaros Mahallesi Beldemiz kavşağında meydana geldi. İzmir istikametinden hızlıca kavşağa giren minibüs, takla atarak orta refüje savruldu. O anlar, Çanakkale İl emniyet Müdürlüğü mobese kameralarına yansıdı. Videonun sonunda emniyet yetkilileri 'Hız kurallarına uysalardı bu kazalar olmayabilirdi' mesajını verdi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ülkesine virüsü bulaştıran kadın: Beni öldürün, çocuklarıma dokunmayın Haber
Ülkesine virüsü bulaştıran kadın: Beni öldürün, çocuklarıma dokunmayın
Türkiye saat 19.10'a kilitlendi! Sağlık Bakanı Koca açıklama yapacak Haber
Türkiye saat 19.10'a kilitlendi! Sağlık Bakanı Koca açıklama yapacak
Teftiş sırasında vatandaşları azarlayan Vali'ye tepki yağıyor Haber
Teftiş sırasında vatandaşları azarlayan Vali'ye tepki yağıyor
1 ayda satacağı ürünü koronavirüs nedeniyle 2 günde sattı! Haber
1 ayda satacağı ürünü koronavirüs nedeniyle 2 günde sattı!
Çin'de salgını durduran doktorlardan Wang, Türk halkını uyardı: Çok sık tüketiyorsunuz Haber
Çin'de salgını durduran doktorlardan Wang, Türk halkını uyardı: Çok sık tüketiyorsunuz
Engelli kızı için sıfır araç aldı, 3 ayda başına gelmeyen kalmadı Haber
Engelli kızı için sıfır araç aldı, 3 ayda başına gelmeyen kalmadı
Diş Hekimleri Birliği Disiplin Kurulu Başkanı Oral, koronavirüsten hayatını kaybetti
Diş Hekimleri Birliği Disiplin Kurulu Başkanı Oral, koronavirüsten hayatını kaybetti
Son Dakika: Dün indirim yapılan benzine bugün de zam geldi
Son Dakika: Dün indirim yapılan benzine bugün de zam geldi
İBB'nin kampanyasında 3 günde yaklaşık 6.5 milyon lira bağış toplandı
İBB'nin kampanyasında 3 günde yaklaşık 6.5 milyon lira bağış toplandı
Son dakika: İBB, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile durdurulan yardım kampanyası ve bloke edilen hesaplar için dava açtı
Son dakika: İBB, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile durdurulan yardım kampanyası ve bloke edilen hesaplar için...
Hakan Ural, iki çocuğu hasta olan ailenin evini yaptırdı
Hakan Ural, iki çocuğu hasta olan ailenin evini yaptırdı
Son dakika: Pazarlara artık esnaf sayısının en fazla iki katı kadar vatandaş alınacak
Son dakika: Pazarlara artık esnaf sayısının en fazla iki katı kadar vatandaş alınacak
Lise öğrencisi, plastik atıklarla koronavirüsün resmini çizdi
Lise öğrencisi, plastik atıklarla koronavirüsün resmini çizdi
Karantinadan çıkıp memleketlerine gitmek isteyen vatandaşlar bilet fiyatlarına isyan etti
Karantinadan çıkıp memleketlerine gitmek isteyen vatandaşlar bilet fiyatlarına isyan etti
Çin'de sokağa çıkma yasağı döneminde boşanmalarda artış oldu
Çin'de sokağa çıkma yasağı döneminde boşanmalarda artış oldu
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 12 bin 428'e yükseldi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 12 bin 428'e yükseldi
Everton, Cenk Tosun'un sakatlığını Skype üzerinden takip ediyor
Everton, Cenk Tosun'un sakatlığını Skype üzerinden takip ediyor
Prof. Dr. Necmettin Ünal: İpin ucu kaçtı, bazı illerde sokağa çıkma yasağı şart
Prof. Dr. Necmettin Ünal: İpin ucu kaçtı, bazı illerde sokağa çıkma yasağı şart
İranlı turist, çocuklarının gözü önünde bıçaklandı
İranlı turist, çocuklarının gözü önünde bıçaklandı
112'yi arayıp yardım isteyen bir kişi, gelen sağlık ekibine saldırdı
112'yi arayıp yardım isteyen bir kişi, gelen sağlık ekibine saldırdı
Vedat Muriqi: Samandıra'yı özledim bir an önce maç havasına girmek istiyorum
Vedat Muriqi: Samandıra'yı özledim bir an önce maç havasına girmek istiyorum
9 yaşındaki Devran, kumbarasındaki 29 lirayı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladı
9 yaşındaki Devran, kumbarasındaki 29 lirayı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladı
Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Devlet kademesindeki 53 kişide koronavirüs tespit edildi
Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Devlet kademesindeki 53 kişide koronavirüs tespit edildi
ABD'li hemşire, ülkesindeki durumu gözyaşları içinde anlattı: Bu işin sonu daha iyiye gitmeyecek
ABD'li hemşire, ülkesindeki durumu gözyaşları içinde anlattı: Bu işin sonu daha iyiye gitmeyecek
Son Dakika: İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 352'ye yükseldi
Son Dakika: İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 352'ye yükseldi
Ev halkı, kaza yaparak bahçelerine düşen aracı uçak sandı
Ev halkı, kaza yaparak bahçelerine düşen aracı uçak sandı
İspanya'da koronavirüsü yenen 93 yaşındaki hasta, alkışlarla taburcu oldu
İspanya'da koronavirüsü yenen 93 yaşındaki hasta, alkışlarla taburcu oldu
FIFA, kulüpler için 2.7 milyar dolarlık nakit rezervini kullanacak
FIFA, kulüpler için 2.7 milyar dolarlık nakit rezervini kullanacak
Son Dakika: İspanya'da salgından ölenlerin sayısı 10 bine yaklaştı
Son Dakika: İspanya'da salgından ölenlerin sayısı 10 bine yaklaştı
Yasağı ihlal eden yaşlı vatandaş, evine dolmuşla dönmek istedi: Arabanız benzin yakıyor, devlete zarar vermeyelim
Yasağı ihlal eden yaşlı vatandaş, evine dolmuşla dönmek istedi: Arabanız benzin yakıyor, devlete zarar...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Mehmet Muş Süleyman Soylu Fahrettin Altun Mustafa Destici İçişleri Bakanı
Magazin Hadise Dilan Çıtak Serdar Ortaç İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Fatih Terim Bülent Uygun Hikmet Karaman Fernando Muslera
Daha Fazla Milli Polis Wuhan Türk Lirası
Şu an buradasınız: Takla atan minibüs mobese kamerasında - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2020 16:38:18. #1.15#
title