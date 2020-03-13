Takla atan kamyonette sıkışan sürücü, yaralı kurtarıldı
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Ahmet Ekici, Gürpınar, İtfaiye, Van, Güncel

Takla atan kamyonette sıkışan sürücü, yaralı kurtarıldı

VAN'ın Gürpınar ilçesinde, kontrolden çıkıp, takla atan kamyonetin sürücüsü Ahmet Ekici, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince yaralı kurtarıldı.

13.03.2020 16:54 | Son Güncelleme: 13.03.2020 16:54
Takla atan kamyonette sıkışan sürücü, yaralı kurtarıldı

 

VAN'ın Gürpınar ilçesinde, kontrolden çıkıp, takla atan kamyonetin sürücüsü Ahmet Ekici, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince yaralı kurtarıldı. Sağlık ekibinin hastaneye kaldırdığı Ekici, tedaviye alındı. 

Kaza, sabah saatlerinde Van-Gürpınar yolunun Çavuştepe mevkisinde meydana geldi. Ahmet Ekici yönetimindeki 65 ER 946 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak, takla attı. Kazada sürücü Ekici, aracında sıkıştı. İhbar üzerine, kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi, Ekici'yi sıkıştığı yerden yaralı çıkardı. Sağlık görevlileri de Ekici'yi ambulansla Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Ahmet Ekici'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA

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