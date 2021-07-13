Takla atan kamyonet ağacı devirerek durabildi
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Takla atan kamyonet ağacı devirerek durabildi

Takla atan kamyonet ağacı devirerek durabildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında takla atan kamyonet yol kenarındaki çam ağacını devirerek durabildi.

Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında takla atan kamyonet yol kenarındaki çam ağacını devirerek durabildi. Kazada bir kişi yaralandı.

Kaza, Yenicami Mahallesi Akeller Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, orta şeritte seyir halinde olan Ali Ç. kontrolündeki 09 AEU 549 plakalı araca aynı istikamette ilerleyen Ömer Y.'nin kullandığı 35 AS 6668 plakalı kamyonet arkadan çarptı. Kontrolden çıkan kamyonet takla atarak yol kenarındaki çam ağacını devirdi. Kazada kamyonet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerine yapılan yaralı ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya ilişkin soruşturma devam ediyor. - AYDIN

Takla atan kamyonet ağacı devirerek durabildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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