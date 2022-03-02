Takla atan hafif ticari araç 300 metre sürüklendi: 2 yaralı - Haberler

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Takla atan hafif ticari araç 300 metre sürüklendi: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı, Berkan Şen - Yerel
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- Takla atan hafif ticari araç 300 metre sürüklendi: 2 yaralı Sinop'ta hafif ticari aracın takla atarak yaklaşık 300 metre sürüklendiği kazada 2 kişi yaralandı.

SAMSUN (İHA) - - Takla atan hafif ticari araç 300 metre sürüklendi: 2 yaralı

SİNOP - Sinop'ta hafif ticari aracın takla atarak yaklaşık 300 metre sürüklendiği kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 00.00 sıralarında Samsun- Sinop karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.A.'nın kullandığı 57 FB 336 plakalı hafif ticari araç Gerze ilçesinden Sinop istikametine seyir halindeyken Yaykıl mevkisinde direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu karşı şeride geçerek takla attı. Yaklaşık 300 metre sürüklenen araç, yan yatarak durabildi. Araçta bulunan sürücü B.A. ile E.A. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılırken, Karayolları ekipleri de kazadan yola savrulan araç parçalarını temizledi. Parçalanan araç, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Takla atan hafif ticari araç 300 metre sürüklendi: 2 yaralı

Takla atan hafif ticari araç 300 metre sürüklendi: 2 yaralı

Takla atan hafif ticari araç 300 metre sürüklendi: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Berkan Şen - Yerel

Tragger, Samsun, Sinop, Kaza, 3. Sayfa, Yerel, Haberler

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