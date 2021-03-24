Takla atan cipten burnu kanamadan kurtuldu
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Takla atan cipten burnu kanamadan kurtuldu

24.03.2021 17:22 | Son Güncelleme: 24.03.2021 17:28
Takla atan cipten burnu kanamadan kurtuldu

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpışan cip takla attı.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpışan cip takla attı. Kazayı yara almadan atlatan sürücü vatandaşların sayesinde araçtan çıkarıldı.

Kaza, Serdivan ilçesi Arabacıalanı Mahallesi Serhat Sokak üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, plakası ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen cip ile plakası ve ismi henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç, iki sokağın birleştiği noktada kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle cip takla atarken sürücü vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı. Meydana gelen kazada yaralanan olmazken araçlar çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı. Polis ekipleri ise kaza ile ilgili inceleme başlattı. - SAKARYA

Takla atan cipten burnu kanamadan kurtuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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