Takla atan cipteki 6 kişi yaralandı

Takla atan cipteki 6 kişi yaralandı

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan cip, takla atıp, yan yattı.

13.09.2019 15:43
Takla atan cipteki 6 kişi yaralandı

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan cip, takla atıp, yan yattı. Kazada, 2'si çocuk 6 kişi yaraladı.

Kaza, öğle saatlerinde, Nusaybin- Midyat yolu Çağlar Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Bahri Orhan'ın kullandığı 33 BHA 02 plakalı cip, kontrolden çıkıp, takla atarak, yan yattı. Kazada, 2'si çocuk, 6 kişi yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, 6 yaralıyı ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yaralıların acil serviste tedaviye alındığı belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

- Mardin

Kaynak: DHA
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