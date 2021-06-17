Takla atan araçtan yürüyerek çıktılar

Sivas'ın Gürün ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü ve yanında bulunan eşi takla attıkları araçtan burunları bile kanamadan çıktılar.

Sivas'ın Gürün ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü ve yanında bulunan eşi takla attıkları araçtan burunları bile kanamadan çıktılar.

Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas istikametinden Gürün istikametine giden kavşakta meydana geldi. D.B. idaresindeki 34 GU 2556 plakalı Hyundai marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Sürücü D.B. ve yanında bulunan eşi Ş.B, sağlık ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarıldı. Kazayı burunları bile kanamadan atlatan karı koca yürüyerek evlerine gitti. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

(Yasin Kayacı/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı