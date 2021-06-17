Takla atan araçtan yürüyerek çıktılar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Takla atan araçtan yürüyerek çıktılar

Takla atan araçtan yürüyerek çıktılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sivas'ın Gürün ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü ve yanında bulunan eşi takla attıkları araçtan burunları bile kanamadan çıktılar.

Sivas'ın Gürün ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü ve yanında bulunan eşi takla attıkları araçtan burunları bile kanamadan çıktılar.

Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas istikametinden Gürün istikametine giden kavşakta meydana geldi. D.B. idaresindeki 34 GU 2556 plakalı Hyundai marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Sürücü D.B. ve yanında bulunan eşi Ş.B, sağlık ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarıldı. Kazayı burunları bile kanamadan atlatan karı koca yürüyerek evlerine gitti. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

(Yasin Kayacı/İHA)

Takla atan araçtan yürüyerek çıktılar
Takla atan araçtan yürüyerek çıktılar
Takla atan araçtan yürüyerek çıktılar
Takla atan araçtan yürüyerek çıktılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Sürekli rahatsız ettiği kadını, 6 yaşındaki kızıyla birlikte rehin aldı
Sürekli rahatsız ettiği kadını, 6 yaşındaki kızıyla birlikte rehin aldı
Kontrolden çıkan otomobil, otobüsten inen yolcuların arasına daldı: 5 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil, otobüsten inen yolcuların arasına daldı: 5 yaralı
Aşırı hızlı otomobil otobüs durağına daldı: 1'i çocuk 5 kişiyi ezdi
Aşırı hızlı otomobil otobüs durağına daldı: 1'i çocuk 5 kişiyi ezdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Sedat Peker Angela Merkel Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Hande Erçel Merve Dizdar Aleyna Tilki
Spor Ali Koç Fatih Terim Yiğit Şardan Nihat Özdemir Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Takla atan araçtan yürüyerek çıktılar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.6.2021 20:14:06. #1.14#

title