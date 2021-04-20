TAKLA ATAN ARAÇTAN KURTULAN SÜRÜCÜ: ÜZERİM BİLE KİRLENMEDİ
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TAKLA ATAN ARAÇTAN KURTULAN SÜRÜCÜ: ÜZERİM BİLE KİRLENMEDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'da emniyet kemerinin bağlı olması nedeniyle takla atan otomobilden yara almadan kurtulan sürücü Hasan Ali Beyoğlu, "Üzerim bile kirlenmedi" dedi.

Antalya'da emniyet kemerinin bağlı olması nedeniyle takla atan otomobilden yara almadan kurtulan sürücü Hasan Ali Beyoğlu, "Üzerim bile kirlenmedi" dedi.

Kaza, saat 13.40 sıralarında Kepez ilçesi Duraliler Mahallesi Batı Çevre Yolu'nda meydana geldi. Hasan Ali Beyoğlu'nun kullandığı 07 GUA 21 plakalı otomobil, çevre yolunda henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıktı. Savrulan otomobil taklalar atarak durabildi. Kazayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar sonrası gelen polis ekipleri çevre güvenliğini sağladı. Kazayı yara almadan atlatan sürücü Hasan Ali Beyoğlu, araçtan kendi imkanıyla çıktı.

Kaza anında emniyet kemerinin takılı olduğunu söyleyen Hasan Ali Beyoğlu, "Seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybettim. Bir anda araç takla attı. Kaza sırasında kemerim takılı olduğu için üzerim bile kirlenmedi" dedi. Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik otomobilin çekiciyle kaldırılmasının ardından normale döndü.

TAKLA ATAN ARAÇTAN KURTULAN SÜRÜCÜ: ÜZERİM BİLE KİRLENMEDİ
TAKLA ATAN ARAÇTAN KURTULAN SÜRÜCÜ: ÜZERİM BİLE KİRLENMEDİ
TAKLA ATAN ARAÇTAN KURTULAN SÜRÜCÜ: ÜZERİM BİLE KİRLENMEDİ
TAKLA ATAN ARAÇTAN KURTULAN SÜRÜCÜ: ÜZERİM BİLE KİRLENMEDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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