Takla atan araçtan kurtulamadı
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Takla atan araçtan kurtulamadı

Takla atan araçtan kurtulamadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul-İzmir otoyolunun Yalova istikametinde meydana gelen kazada, takla atan aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

İstanbul-İzmir otoyolunun Yalova istikametinde meydana gelen kazada, takla atan aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

İstanbul-İzmir otoyolunun Yalova istikametinde meydana gelen kazada, Neşet Dağıstan (52) idaresindeki 34 BDM 696 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. 112 ekiplerinin incelemesinde araç sürücüsü Neşet Dağıstan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor. - YALOVA

Takla atan araçtan kurtulamadı
Takla atan araçtan kurtulamadı
Takla atan araçtan kurtulamadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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