Takla Atan Araçtan Hafif Yaralı Çıktı

Sivas'ta takla atan aracın içerisinden hafif yaralı olarak çıkmayı başaran sürücünün alkollü olduğu anlaşıldı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, 21.00 sularında Erhan Üstündağ Caddesinde meydana geldi. Kazada M.Ç (55) yönetimindeki otomobil yoldan çıkarak önce refüjdeki trafik levhasına çarptı. Ardından yolda takla attı. M.Ç. tekerlekleri havada kalan araçtan hafif yaralı olarak çıkmayı başardı. M.Ç.'nin alkolü olduğu tespit edildi. Hafif yaralının sürücünün ilk tedavisi olay yerine gelen ambulansta yapıldı. Ardından aynı ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İHA