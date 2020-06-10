Takla atan araçtan emniyet kemeri sayesinde yara almadan kurtuldu
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Takla atan araçtan emniyet kemeri sayesinde yara almadan kurtuldu

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde takla atan otomobilin sürücüsü emniyet kemeri sayesinde kazayı yara almadan atlattı.

Takla atan araçtan emniyet kemeri sayesinde yara almadan kurtuldu
10.06.2020 15:37 | Son Güncelleme: 10.06.2020 16:29

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde takla atan otomobilin sürücüsü emniyet kemeri sayesinde kazayı yara almadan atlattı.

İstanbul'dan Ankara yönüne giden Yavuz İ. idaresindeki 34 KU 3536 plakalı otomobil, Tatlar köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak refüjde durdu.

Kaza sırasında emniyet kemeri takılı olan sürücü yara almadan kurtuldu.

Yavuz İ, kazayla ilgili AA muhabirine, yeni aldığı aracıyla kaza yaptığını ifade etti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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