Takla atan araçtan burunları bile kanamadı
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Takla atan araçtan burunları bile kanamadı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen trafik kazasında takla atan araçtan sürücüsü ve yolcusu burunları bile kanamadan kurtuldu.

05.02.2020 19:28 | Son Güncelleme: 05.02.2020 19:34
Takla atan araçtan burunları bile kanamadı

'ın ilçesinde meydana gelen trafik kazasında takla atan araçtan sürücüsü ve yolcusu burunları bile kanamadan kurtuldu.


Kaza Kuşadası-Selçuk yolu üzerinde saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 45 SC 9851 plakalı otomobili ile Manisa'nın Salihli ilçesinden Kuşadası'na gelen Durmuş Y. kayganlaşan zeminde direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Yol kenarında bulunan boşluğa düşen Durmuş Y. ve yan koltukta oturan arkadaşı Turhan B. araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu. Kuşadası-Selçuk yolu trafik polislerince bir süre tek şerit olarak verildi. Çekici yardımıyla otoparka çektirildikten sonra trafik normale döndü. - AYDIN

Kaynak: İHA
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