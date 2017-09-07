Takla Atan Araçtan Burnu Bile Kanamadan Çıktılar

ANTALYA (İHA) – Antalya'nın Manavgat ilçesinde takla atan otomobilde bulunan 2 kişi kazayı burunları bile kanamadan atlattı.



Kaza Titreyengöl-Sorgun Yolu Titreyengöl Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Titreyengöl istikametinden Sorgun istikametine seyir halindeki sürücüsü belirlenemeyen 26 BK 448 plakalı otomobil, uygulama oteli önünde virajı alamayarak kaldırıma çarptı. Takla atan otomobil otelin duvarına çarparak durabildi. Ters dönen otomobilde bulunanlar otomobilden burunları bile kanamadan çıktı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA