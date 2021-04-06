Takla atan araçtan burnu bile kanamadan çıktı, dakikalarca ters dönen aracını izledi
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Takla atan araçtan burnu bile kanamadan çıktı, dakikalarca ters dönen aracını izledi

İhlas Haber Ajansı / SEFA TETİK - Haberler | 3. Sayfa

Takla atan araçtan burnu bile kanamadan çıktı, dakikalarca ters dönen aracını izledi Erzurum'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında takla atan araç sürücüsü burnu bile kanamadan kurtuldu.

Takla atan araçtan burnu bile kanamadan çıktı, dakikalarca ters dönen aracını izledi

ERZURUM - Erzurum'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında takla atan araç sürücüsü burnu bile kanamadan kurtuldu. Sürücü sağ kurtulduğu kaza sonrası dakikalarca aracının çekilmesini izledi.

Edinilen bilgilere göre kaza, Palandöken ilçesine bağlı Harput Sokakta bulunan kavşakta meydana geldi. 25 DD 755 plakalı araç sürücüsü M.Y. kendisiyle aynı istikametten gelen M.A. isimli sürücünün kontrolündeki 25 AAH 857 plakalı araçla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle M.Y. kontrolünde ki araç önce yol kenarındaki refüje çarptı ardından ters döndü.

M.Y. ters dönen araç içerisinden kendi imkanlarıyla çıkmayı başardı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinden tedavi istemediğini söyleyen sürücü uzun süre aracının başından ayrılmadı.

Ters dönen araçtan çıkacak herhangi bir patlamaya karşın polis geniş güvenlik önlemleri alınırken itfaiye olay yerinde hazır bulundu.

Takla atan araçtan burnu bile kanamadan çıktı, dakikalarca ters dönen aracını izledi
Takla atan araçtan burnu bile kanamadan çıktı, dakikalarca ters dönen aracını izledi
Takla atan araçtan burnu bile kanamadan çıktı, dakikalarca ters dönen aracını izledi
Takla atan araçtan burnu bile kanamadan çıktı, dakikalarca ters dönen aracını izledi
Takla atan araçtan burnu bile kanamadan çıktı, dakikalarca ters dönen aracını izledi
Takla atan araçtan burnu bile kanamadan çıktı, dakikalarca ters dönen aracını izledi
Takla atan araçtan burnu bile kanamadan çıktı, dakikalarca ters dönen aracını izledi
Takla atan araçtan burnu bile kanamadan çıktı, dakikalarca ters dönen aracını izledi
Takla atan araçtan burnu bile kanamadan çıktı, dakikalarca ters dönen aracını izledi
Takla atan araçtan burnu bile kanamadan çıktı, dakikalarca ters dönen aracını izledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEFA TETİK

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