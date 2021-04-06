Takla atan araçtan burnu bile kanamadan çıktı, dakikalarca ters dönen aracını izledi

Takla atan araçtan burnu bile kanamadan çıktı, dakikalarca ters dönen aracını izledi Erzurum'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında takla atan araç sürücüsü burnu bile kanamadan kurtuldu.