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Takla atan araçtakileri kurtarmak için vatandaşlar seferber oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Takla atan araçtakileri kurtarmak için vatandaşlar seferber oldu

Antalya'da kavşakta hafif ticari araçla otomobil çarpıştı.

DÖŞEMEALTI, ANTALYA (İHA) - Antalya'da kavşakta hafif ticari araçla otomobil çarpıştı. Kazada hafif ticari araç takla atarken, içerisindekiler olayı görüp koşarak gelen vatandaşlarca kurtarıldı. Kazaya karışan otomobil sürücüsü ise hava yastığı açılan araçtan güçlükle inip takla atan aracın yanına gitti.

Kaza, Döşemealtı ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi Çiftlik Caddesi üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hafif ticari araç ile bir otomobil kavşağa geldiği sırada çarpıştı. Kazanın şiddetiyle hafif ticari araç sürücüsü, sürüş hakimiyetini kaybederek aracıyla önce orta refüje çarptı, ardından takla attı. İçerisinde çocuğun da bulunduğu araçtakiler çevredekilerin yardımıyla çıkartıldı.

Çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıyan kazada, otomobil sürücüsünün hareketleri ise dikkat çekti. Kazanın hemen ardından aracından inen otomobil sürücüsü, önce kendi aracını kontrol etti. Çevredekiler takla atan araçtakileri kurtarmak için koşarken, otomobil sürücüsü aracın yanına gidip kurtarma çalışmalarını takip etti.

Kazada yaralananlar ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından tedavi için hastaneye götürüldü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Takla atan araçtakileri kurtarmak için vatandaşlar seferber oldu

Takla atan araçtakileri kurtarmak için vatandaşlar seferber oldu

Takla atan araçtakileri kurtarmak için vatandaşlar seferber oldu

Takla atan araçtakileri kurtarmak için vatandaşlar seferber oldu

Takla atan araçtakileri kurtarmak için vatandaşlar seferber oldu

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