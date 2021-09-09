Takla atan araçtaki kadın sürücü yaralandı
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Takla atan araçtaki kadın sürücü yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Takla atan araçtaki kadın sürücü yaralandı Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla atarak ters durdu, kadın sürücü yaralandı.

Takla atan araçtaki kadın sürücü yaralandı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla atarak ters durdu, kadın sürücü yaralandı.

İnegöl'den Bursa istikametine seyir halinde olan sürücü Minel Sağdıçyönetimindeki 16 FY 090 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobil ters durdu. Kaza sonucu sürücü yaralandı.

Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Takla atan araçtaki kadın sürücü yaralandı
Takla atan araçtaki kadın sürücü yaralandı
Takla atan araçtaki kadın sürücü yaralandı
Takla atan araçtaki kadın sürücü yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Salih Bilal Aslan

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