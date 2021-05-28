Takla atan araçtaki 3 kişi yaralandı; ekipler kaybolan kedi için seferber oldu

BOLU'da takla atan hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı.

BOLU'da takla atan hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı. Kazanın ardından araçtan çıkıp kaçtığı belirtilen kediyi bulmak için ekipler seferber oldu.

Kaza, saat 15.30 sıralarında TEM Otoyolu Aşağıkuzören mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Çağla Çevik yönetimindeki 67 TA 764 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, takla attı. Otoyol üzerinde ters dönen aracın sürücüsü Çağla Çevik ile yanındaki Niğmet Yılmaz ve Sultan Demirci yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan 3 yaralı, yapılan ilk müdahalenin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Yaralıların araçta kedi olduğunu söylemesi üzerine ekipler inceleme yaptı. Kedi taşıma çantasının kapağının açık olduğunu belirleyen ekipler, yol kenarındaki yeşil alanlarda arama yaptı. Kazanın şokuyla kaçtığı düşünülen kedi, tüm aramalara karşın bulunamadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük