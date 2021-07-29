Takla atan araçtaki 2 kişi yaralandı
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Takla atan araçtaki 2 kişi yaralandı

Takla atan araçtaki 2 kişi yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Muhammet Salih Altun idaresindeki 33 BFJ 17 plakalı üzüm yüklü kamyonetin, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Dedeler mevkiinde direksiyon hakimiyeti kaybedildi. Takla atarak duran kamyonet ters dönerek durabildi. Kazada sürücü Muhammet Salih Altun ile ismi öğrenilemeyen yanındaki yolcu yaralandı.

Yaralılar Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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