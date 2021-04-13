Takla atan araçta1 kişi öldü 1 kişi yaralandı
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Takla atan araçta1 kişi öldü 1 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Takla atan araçta1 kişi öldü 1 kişi yaralandı

Sivas-Gürün karayolu Konakpınar mevkiinde meydana gelen trafik kazasında takla atan aracın içerisinde bulunan 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Sivas-Gürün karayolu Konakpınar mevkiinde meydana gelen trafik kazasında takla atan aracın içerisinde bulunan 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Gürün -Sivas yolu Konakpınar mevkiinde meydana geldi. D.K. yönetiminde ki 58 FC 295 plakalı Renault marka araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontroller sonucu Aysel Kayacı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı S. Kayacı ise Gürün devlet hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Takla atan araçta1 kişi öldü 1 kişi yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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