TAKLA ATAN ARAÇTA SIKIŞTI, YARALI ÇIKARILDI - Haberler
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TAKLA ATAN ARAÇTA SIKIŞTI, YARALI ÇIKARILDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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BURSA'da Meryem Avcı'nın (38) kontrolünü kaybettiği hafif ticari araç, takla atarak, yan yattı.

BURSA (DHA) - BURSA'da Meryem Avcı'nın (38) kontrolünü kaybettiği hafif ticari araç, takla atarak, yan yattı. Araçta sıkışan Avcı, itfaiye ekiplerince yaralı çıkarıldı.

Kaza, saat 14: 00 sıralarında Yalova- Bursa kara yolu Orhangazi girişinde meydana geldi. Meryem Avcı'nın kontrolünü kaybettiği 77 EE 461 plakalı hafif ticari araç, takla atıp, yan yattı. Avcı, araçta sıkıştı. İhbarla kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince araçtan yaralı olarak çıkarılan Avcı, ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Avcı'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

TAKLA ATAN ARAÇTA SIKIŞTI, YARALI ÇIKARILDI

TAKLA ATAN ARAÇTA SIKIŞTI, YARALI ÇIKARILDI

TAKLA ATAN ARAÇTA SIKIŞTI, YARALI ÇIKARILDI

TAKLA ATAN ARAÇTA SIKIŞTI, YARALI ÇIKARILDI

TAKLA ATAN ARAÇTA SIKIŞTI, YARALI ÇIKARILDI

TAKLA ATAN ARAÇTA SIKIŞTI, YARALI ÇIKARILDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Tragger, İtfaiye, Bursa, Kaza, Güncel, Haberler

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