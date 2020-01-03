Takla atan araçta can pazarı: 3 yaralı

03.01.2020 16:36 | Son Güncelleme: 03.01.2020 16:42

Antalya'da meydana gelen trafik kazasında takla atan araçta 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Araçta sıkışan yolculardan biri itfaiye ekiplerince çıkartıldı.



Olay, saat 15.00 sıralarında Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 07 CHZ 51 plakalı araç, kontrolden çıkıp önce refüjdeki dev palmiye ağacına çarptı. Ağacı ortadan ikiye bölen araç ardından takla atarak yol ortasında durabildi. Ters dönen araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.



Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araç trafiği kısa süreli aksadı. Olay yerine kısa sürede ulaşan sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Araç içerisinde sıkışan yolculardan biri kaza sebebiyle sıkışan kapıyı açan itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Araçta bulunan 1'i ağır 3 kişi ambulanslara alınarak Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesine kaldırıldı.



Kaza yapan araç ise olay yerine gelen çekici tarafından çekildi, aksayan trafik normale döndü. - ANTALYA

Kaynak: İHA