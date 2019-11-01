Takla atan araçta can pazarı: 2 ölü, 1 yaralı

01.11.2019 20:20

İzmir'in Çiğli ilçesinde, bir aracın takla atma sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Çiğli ilçesi Anadolu Caddesi üzerinde meydana geldi. 35 KUV 24 plakalı aracın sürücüsü, iddialara göre aşırı hızdan dolayı direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Feci kazada adeta can pazarı yaşandı. Kaza sonrası olay yerine ambulanslar ve AKS ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık görevlileri, 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirledi. Araçta ağır yaralanan 1 kişi ise olay yerinde ilk müdahalesi yapılarak Çiğli Bölge Eğitim Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, kaza sonrasında ölenlerin yakınları hastaneye geldi. İki kişinin yakınları, acı haberi alınca sinir krizleri geçirdi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, hastaneye kaldırılan kişinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

(Ali İhsan Çiftçi - Salih Yılmazsoy/İHA)

Kaynak: İHA