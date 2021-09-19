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Takla atan araçta 2 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Takla atan araçta 2 kişi yaralandı

Muğla'nın Yatağan ilçesi ile Milas ilçesin arasında tek aracın karıştığı kazada iki kişi yaralandı.

Muğla'nın Yatağan ilçesi ile Milas ilçesin arasında tek aracın karıştığı kazada iki kişi yaralandı.

Yatağan/Milas Karayolu Kozağaç Mahallesi kavşağında direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü refüje çarptıktan sonra takla atarak durabildi. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermesinin ardından olay yerine Büyükşehir Belediyesi Yatağan İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Araç içinde bulunan iki kişi vatandaşların yardımı ve kendi imkanları ile araç içinden çıkarken, olay yerine gelin 112 Acil Servis ambulansına sev edilerek sağlık kuruluşuna kaldırıldılar.

(Bekir Tosun/İHA)

Takla atan araçta 2 kişi yaralandı

Takla atan araçta 2 kişi yaralandı

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