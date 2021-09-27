Takla atan araçlardan burunları bile kanamadan kurtuldular - Haberler
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Takla atan araçlardan burunları bile kanamadan kurtuldular

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Takla atan araçlardan burunları bile kanamadan kurtuldular

Batman'ın Gercüş minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi.

BATMAN (İHA) - Batman'ın Gercüş minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Minibüsün takla attığı, otomobilin perte çıktığı kazada araçlarda bulunan sürücüler yara almadan kurtuldu.

Kaza, Gercüş ilçesine bağlı Arıca köyü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gercüş ilçesinden Arıca kavşağına doğru giden 33 DRF 44 Nedim Tan yönetimindeki otomobil ile karşı yönden gelen 34 KF 1078 Faik İmre yönetimindeki minibüs ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs refüje çıkarak takla atarken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Kazada araçlarda bulunan sürücüler yara almadan kurtulurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

Takla atan araçlardan burunları bile kanamadan kurtuldular

Takla atan araçlardan burunları bile kanamadan kurtuldular

Takla atan araçlardan burunları bile kanamadan kurtuldular

Takla atan araçlardan burunları bile kanamadan kurtuldular

Takla atan araçlardan burunları bile kanamadan kurtuldular

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