Son Dakika | SİVAS Takla atan aracında yaralanan astsubay, kurtarılamadı
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Son Dakika | SİVAS Takla atan aracında yaralanan astsubay, kurtarılamadı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Takla atan aracında yaralanan astsubay, kurtarılamadı (2)CENAZE MEMLEKETİNE UĞURLANDISivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde otopsi işlemi yapılan Jandarma Astsubay Çavuş Cihat Çevik için morg çıkışında tören yapıldı.

Takla atan aracında yaralanan astsubay, kurtarılamadı (2)

CENAZE MEMLEKETİNE UĞURLANDI

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde otopsi işlemi yapılan Jandarma Astsubay Çavuş Cihat Çevik için morg çıkışında tören yapıldı. Törene İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Murat Cebenay da katıldı. Hastane önünde yapılan duanın ardından Çevik'in cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Karaman'ın Sarıveliler ilçesine bağlı Civler köyüne gönderildi.

Son Dakika | SİVAS Takla atan aracında yaralanan astsubay, kurtarılamadı
Son Dakika | SİVAS Takla atan aracında yaralanan astsubay, kurtarılamadı
Son Dakika | SİVAS Takla atan aracında yaralanan astsubay, kurtarılamadı
Son Dakika | SİVAS Takla atan aracında yaralanan astsubay, kurtarılamadı
Son Dakika | SİVAS Takla atan aracında yaralanan astsubay, kurtarılamadı
Son Dakika | SİVAS Takla atan aracında yaralanan astsubay, kurtarılamadı
Son Dakika | SİVAS Takla atan aracında yaralanan astsubay, kurtarılamadı
Son Dakika | SİVAS Takla atan aracında yaralanan astsubay, kurtarılamadı
Son Dakika | SİVAS Takla atan aracında yaralanan astsubay, kurtarılamadı
Son Dakika | SİVAS Takla atan aracında yaralanan astsubay, kurtarılamadı
Son Dakika | SİVAS Takla atan aracında yaralanan astsubay, kurtarılamadı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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