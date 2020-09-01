Takla atan aracın sürücüsü yaralı kurtuldu
Adana'nın Kozan ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybederek takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.
01.09.2020 09:39 | Son Güncelleme: 01.09.2020 09:43
Adana'nın Kozan ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybederek takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, gece saat 01.45 sularında Çevre yolu Güneri kavşağında meydana gelen kazada Ömer Sağlık yönetimindeki 60 KF 707 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybolması sonucu sinyalizasyon ışıklarına çarparak takla attı.
Kazada yaralanan sürücü ambulansla Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazada kullanılamaz hale gelen otomobil çekici yardımıyla kaldırılarak yol trafiğe açıldı. - ADANA
Kaynak: İHA