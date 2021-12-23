Takla atan aracın çarptığı koruma demirleri, karşı yöndeki araca saplandı; 1 yaralı

İNEGÖL, BURSA (DHA) - BURSA'nın İnegöl ilçesinde TIR ile çarpışan otomobil takla atarak refujdeki demir bariyerlere çarptı. Bu sırada bariyerden kopan demir, karşı yönde hareket halindeki otomobilin ön camına saplandı. Kazada demirin saplandığı otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza saat 21.00 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu üzerinde İnegöl girişinde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan Berat Güneri (30) yönetimindeki 06 BV 8894 plakalı otomobil, aynı yöne seyir halinde olan 26 VZ 851 plakalı TIR ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, refüjdeki demir bariyere çarparak takla attı. Bu sırada otomobilin çarptığı bariyerdeki demir, fırlayarak karşı yönde seyir halinde olan Bülent Sevim (51) yönetimindeki 34 BUR 900 plakalı otomobilin ön camına saplandı. Kazada Bülent Sevim hafif şekilde yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.