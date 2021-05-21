TAKLA ATAN ARACA BİR BAŞKA ARAÇ ÇARPTI; 3 YARALI

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atan araca, bir başka araç çarptı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atan araca, bir başka araç çarptı. Kazada biri çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Orhangazi-Bursa karayolu Küçük Sanayi Sitesi Kavşağında meydana geldi. Orhangazi ilçesinden Bursa merkez yönüne giden Mustafa Türkyılmaz (38) idaresindeki 16 VS 250 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Bu sırada, aynı yönden giden Cengiz Fidanlı (51) idaresindeki 16 JJ 742 plakalı araç ise, takla atan otomobile çarptı. Kazada her iki aracın sürücüsü ile, takla atan araçta bulunan Türkyılmaz'ın 7 yaşındaki kızı Eylül Türkyılmaz yaralandı. Çevredeki sürücüler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından baba ile kızını Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Diğer aracın sürücüsü Cengiz Fidanlı ise, ayakta tedavi edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı