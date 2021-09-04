Takla atan araç 100 metre sürüklendi; 2 yaralı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde bariyerlere çarpıp takla attıktan sonra yaklaşık 100 metre sürüklenen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde bariyerlere çarpıp takla attıktan sonra yaklaşık 100 metre sürüklenen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Bursa- Ankara karayolu İnegöl girişinde meydana geldi. Kent merkezinden İnegöl ilçesine giden Mehmet Taşkaya (25) yönetimindeki 16 PU 741 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak bariyere çarpıp takla attıktan sonra kaldırım üzerinde yaklaşık 100 metre sürüklendi. Kazada sürücü ile yanındaki arkadaşı Halil Kılıç (26) yaralandı. Araçta sıkışan iki yaralı, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldıktan sonra İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Halil Kılıç'ın durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz