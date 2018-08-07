Takisinin Arka Lastiğine Sıkışan Kedi Yavrusunu İtfaiye Kurtardı

Sivas'ta, bir taksinin arka lastiğine sıkışan yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Sularbaşı Mahallesi'ndeki bir taksi durağında çalışan Faik Yılmaz, park halindeki aracının arka lastiğinin bulunduğu bölümden gelen sesler üzerine arkadaşlarıyla birlikte kedi yavrusunu kurtarmaya çalıştı.

Kendi çabalarıyla kediyi bulunduğu yerden çıkaramayacağını anlayan Yılmaz, itfaiyeden yardım istedi.

İtfaiye ekibi kedi yavrusunu sıkıştığı yerden çıkardı. Kalabalıktan korkan kedi, bu kez başka bir aracın motor kısmına girdi.

Aracın kaputu açılarak çıkarılan kedi yavrusu, geçen bir kadın tarafından sahiplenildi.

Taksi şoförü Faik Yılmaz, AA muhabirine, "Kedinin sesini duyunca çıkarmak için uzun süre uğraştık, çıkaramayınca itfaiye ekiplerine haber verdik. Onlar da sağ olsunlar geldiler çıkardılar kediyi." diye konuştu.