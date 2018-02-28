Takipçisinin Yorumu Deniz Akkaya'yı Çıldırttı: 20 Senedir İt Gibi Çalışıyorum

Bir arkadaşının Bebek'te vereceği davete katılmak üzere hazırlanan ve makyajı yapılırken çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Deniz Akkaya bu kareye yapılan ve saygı sınırlarını aşan paylaşımlar sonrasında instahikaye kısmından çok sayıda video paylaştı.

"20 SENEDİR İT GİBİ ÇALIŞIYORUM"

İnsanların, ünlü isimlere olan saygısız ve seviyesiz tavırlarını eleştiren Deniz Akkaya, takipçilerinden gelen "Seni biz yarattık" şeklindeki yorumlara, "Ben 20 senedir it gibi çalışıyorum, beni kimse yaratmadı, modellik halka hitap eden bir iş değil" sözleriyle karşılık verdi.