Takipçisinin Yorumu Deniz Akkaya'yı Çıldırttı: 20 Senedir İt Gibi Çalışıyorum
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Takipçisinin Yorumu Deniz Akkaya'yı Çıldırttı: 20 Senedir İt Gibi Çalışıyorum

Eski model Deniz Akkaya, sosyal medya hesabından paylaştığı makyaj fotoğrafına yapılan "Seni biz yarattık" şeklindeki yorumlara "Ben 20 senedir it gibi çalışıyorum" karşılığını verdi.

Bir arkadaşının Bebek'te vereceği davete katılmak üzere hazırlanan ve makyajı yapılırken çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Deniz Akkaya bu kareye yapılan ve saygı sınırlarını aşan paylaşımlar sonrasında instahikaye kısmından çok sayıda video paylaştı.

"20 SENEDİR İT GİBİ ÇALIŞIYORUM"

İnsanların, ünlü isimlere olan saygısız ve seviyesiz tavırlarını eleştiren Deniz Akkaya, takipçilerinden gelen "Seni biz yarattık" şeklindeki yorumlara, "Ben 20 senedir it gibi çalışıyorum, beni kimse yaratmadı, modellik halka hitap eden bir iş değil" sözleriyle karşılık verdi.

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YORUMLAR (43)

  • BOŞ BOŞ ŞEYLER:
    DOĞRU DİYO ASLINDA Bİ NEVİ BİZ OLMAZSAK 1600 TL YE ASGARİ ÜCRETLE ÇALIŞIYODUN ORALARA NASIL GELECEKTİN ?
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  • OLMAZ BÖYLE ŞEY YOKSA RÜYA MI :):
    it gibi çalışıp bey gibi ölmeli insan, bey gibi gezip it gibi yaşamamalı :)
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  • OLMAZ BÖYLE ŞEY YOKSA RÜYA MI :):
    kadın boğaz içi mezunu, hem zeki hem cesur hemde güzel yaptığı işle dalga geçenler hangi ünüverste mezunu hangi bölümü bitirmiş hangi meslekte çalışıyor yazsınlar hadi klavye kahramanları
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  • NEREMİ NEREMİ:
    kusura bakmayında kadın Boğaz içi mezunu ünüverste sınavını kazanamamış hatta 1saat çalışmk zor gelmiş avera avare gezen insanlarla kıyaslanacak Bu ünüversteyi bitirip amelelik yapıp ter dökecek bir işte çalışacak değil herhalde,
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