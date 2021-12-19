Takip sonucu yakalanan uyuşturucu taciri tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Takip sonucu yakalanan uyuşturucu taciri tutuklandı

Takip sonucu yakalanan uyuşturucu taciri tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, polis ekiplerince yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından yakalanan uyuşturucu taciri, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, polis ekiplerince yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından yakalanan uyuşturucu taciri, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında polis ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen E.O.yu takibe aldı. Yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından yeri belirlenen E.O.nun adresine Ödemiş Narko Grup Amirliği ve Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Adreste yapılan aramalarda 29 gram metamfetamin, 281 gram esrar, 3 adet sentetik hap ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen bir miktar para ele geçirildi.

Tutuklandı

Boş ekiplerince gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkan E.O., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

Takip sonucu yakalanan uyuşturucu taciri tutuklandı

Kapadokya'dan dönen tur midibüsü şarampole devrildi: 27 yaralı

Kapadokya'dan dönen tur midibüsü şarampole devrildi: 27 yaralı

 'İstemeyerek öldürdüm' dediği cinayette, görüntüler ortaya çıkınca ömür boyu hapis yedi

"İstemeyerek öldürdüm" dediği cinayette, görüntüler ortaya çıkınca ömür boyu hapis yedi

 İstanbul'da güpegündüz oto hırsızlığı! Babası haberlerde gördüğü oğlunu yakalattı

İstanbul'da güpegündüz oto hırsızlığı! Babası haberlerde gördüğü oğlunu yakalattı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title